شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتوقع أن ينمو اقتصادها 5% فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة المالية إن البلد الخليجى يتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) فى ميزانية عام 2021 .

وأضافت الوكالة أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 والتي جاءت نتيجةً للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لمناقشة مرئيات السلطة التشريعية وصولاً للتوافقات خلال الاجتماعات التي عُقدت بين السلطتين وما تم إقراره من قبل مجلس النواب الموقر بعد مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.