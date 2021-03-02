شكرا لقرائتكم خبر عن صحة إقليم كردستان بالعراق تعلن وصول اللقاح الصينى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق اليوم الثلاثاء عن وصول اللقاح الصيني لفيروس كورونا.

وقال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني البالغة 5 آلاف جرعة، تمثل جزءا من اللقاح الصيني الذي وصل إلى العراق قادما من الصين، مشيرا إلى أن اللقاح منحه للكادر الطبي والصحي في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا، بعد ذلك سيتم منحه للمواطنين.

وأوضح برزنجي أن وزارة الصحة في إقليم كردستان بالعراق تقيم دورات مستمرة لفرقها الخاصة لمواجهة كورونا، كي تتمكن من استخدام اللقاح وجميع المساعدات والمستلزمات اللوجستية لهذا الغرض.