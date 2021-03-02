شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات فى بيروت بعد الانهيار التاريخى لليرة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك احتجاجات في بيروت بعد الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية.

وفى وقت سابق، دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة مستقلة بالكامل عن الأحزاب والقوى السياسية، وأن تضم وزراء يتسمون بالكفاءة، حتى يتسنى لها إعادة وضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي والمجتمعي، متهما المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان بعدم الاكتراث بحالة الانهيار المتفاقمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر حزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل – أن الخطوة الأساسية لإخراج لبنان من أزماته، تتمثل في استعادة المؤسسات الرسمية و"الإطاحة برموز المنظومة الحالية الذين رهنوا البلاد بالمحاصصة والتسويات". على حد وصفهم.

وحذر المكتب السياسي للحزب من تداعيات مخاطر التراجع الكبير لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيرا إلى أن الأسواق والحركة التجارية أمام حالة "موت إكلينيكي" في وقت تنهمك فيه السلطات بالمناكفات السياسية.