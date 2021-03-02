شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «توكلنا» يوضح طريقة التسجيل في خدمة إدارة التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” طريقة طلب خدمة إدارة التجمعات، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة التطبيق أن خدمة إدارة التجمعات هي إحدى خدماتنا الاحترازية اللي تمكنك من إقامة تجمعات وفق الإجراءات المتبعة مثل تحديد العدد الأقصى للتجمع.

ونشر حساب التطبيق على “تويتر” فيديو يشرح خلاله طريقة طلب الخدمة لمن يريد، والتي تبدأ بالتوجه إلى “خدمات” عبر التطبيق، وبعدها اختيار طلب تصريح جديد، ثم اختيار تصريح تجمع وحدد نوع التجمع (حكومي/ تجاري/ شخصي)، ثم املأ بيانات التصريح (اسم التجمع – العدد المسموح به -نصف قطر التجمع – الموقع) ثم اطلب التصريح.

وأوضحت إدارة التطبيق أنه بعد إتمام جميع الإجراءات السابقة يظهر التصريح في قائمة تصاريح التجمع، وبعد الضغط على التصريح يظهر كود (QR) جاهز للمسح، ويمكن للزائرين التسجيل في التجمع من خلال مسح الكود.