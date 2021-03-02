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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد أحياء مدينة الرياض بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.
وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس)، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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