قطر تكشف عن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية 

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن.

وجدد محمد بن عبد الرحمن خلال الاجتماع التأكيد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، هو التفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

وشدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.