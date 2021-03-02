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‏المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح وصل إلى 3 ملايين و657 ألفًا و468 شخصًا.
وأوضح بيان الوزارة، أن 88798 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن 239857 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح "استرازينكا" المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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