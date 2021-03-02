شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3 ملايين و657 ألفًا و468 شخصًا.

وأوضح بيان الوزارة، أن 88798 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن 239857 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح "استرازينكا" المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.