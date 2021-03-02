شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الإبقاء على وزراء المالية والنفط والدفاع والخارجية بالحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التواصل الحكومى الكويتى، أسماء الوزراء فى الحكومة الجديدة التى يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح، حيث تم الإبقاء على عدة وزراء من بينهم وزيرا النفط محمد الفارس والمالية خليفة حمادة .

وقال مركز التواصل الحكومى، إن أمير البلاد أصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة شملت الإبقاء أيضا على الشيخ حمد جابر العلى الصباح وزيرا للدفاع والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ ثامر العلى الصباح وزيرا للداخلية.