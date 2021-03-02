شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من «زيت العوافي»: مجهول المصدر والمحتوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة الغذاء والدواء، صحة الأنباء المتداولة عن منتج “زيت العوافي”، وكشفت أن المنتج غير مسجل لدى الغذاء والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أن منتج زيت العوافي غير مسجل بالهيئة العامة للغذاء والدواء ولا يمكن معرفة مكونات المنتج ويتعذر الإفادة عن سلامة أو فعالية المنتج في الادعاءات المذكورة.

وأوضحت أنه لا يسمح بتداول أوالإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة، حيث تشترط الهيئة ما يثبت سلامة وفعالية وجودةالمنتجات.

وأوصت الهيئة بعدم استعمال المنتج وذلك لأنه مجهول المصدر والمحتوى ولا يمكن ضمان سلامته وفاعليته، وتقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة تجاه المنتج.

وكانت انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.