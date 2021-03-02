شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، موقف السيدات الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا.
وقال متحدث وزارة الصحة “السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعاطئهم اللقاح، وهذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات”.
ونصح العبدالعالي من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله.
وشدد متحدث الصحة على عدم الانجراف خلف المعلومات المغلوطة، حيث علق قائلا “أرواح البشر ليست مجالاً للشهرة أو السخرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث الصحة» يوضح موقف الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.