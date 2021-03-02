غوتيريش يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجدد غوتيريش، خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، "الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل كامل، وانخراط الجميع في نقاش سلام لإنهاء الحرب".

وأكد "اهتمامه بالشعب اليمني الذي يحتاج إلى الدعم العاجل وإنهاء الحرب".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" وأنصارها، المسيطرين على صنعاء والمدعومين من إيران.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.