بعد استقباله أول سفير إماراتي لدى بلاده… نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلت من خلالها ما قاله نتنياهو للسفير الإماراتي.

وقال نتنياهو:

نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم.

وأكدت القناة العبرية "السابعة"، أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن اللقاء اتسم بأجواء دافئة وودية، وحضره رئيس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات ومسؤولون إسرائيليون آخرون.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.