في تحذير مفاجئ... الأرصاد المصرية تكشف طقس الـ 3 أيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية المصرية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الدلتا وبورسعيد، اعتبارا من اليوم وحتى صباح الخميس.

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وأكد سعودي أن ذروة عدم الاستقرار، غدا الأربعاء، ومن مساء الخميس حتى الأحد مع انعدام لفرص سقوط الأمطار وبداية لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وعودة الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، مشيرا إلى أن الطقس عموما دافئ نهارا وإن ظل شديد البرودة ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

فيما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوبه.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون الرياح مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.