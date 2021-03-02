غريفيث: يجب إشراك النساء في محادثات السلام بين اليمنيين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في عدة تدوينات نشرته الصفحة الرسمية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

وقالت إن غريفيث "أطلع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بشؤون المرأة والسلام والأمن لدى مجلس الأمن، بأن إدماج النوع الاجتماعي جزء لا يتجزأ من جهود السلام في اليمن".

وتابع: "تعزيز دورالمرأة اليمنية أمر أساسي لإعطاء العملية السياسية شكلها الصحيح".

وقال غريفيث: "نواصل تشجيع أطراف النزاع في اليمن على إشراك النساء في وفودهم وضمان مشاركتهن الفاعلة في عملية السلام".

واقترح غريفيث وجود مقاعد إضافية للنساء وغير قابلة للتحويل في محادثات السلام، مؤكدا أن النساء "تعمل بلا كلل للحد من العنف وبناء سلام دائم".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن: "تقوم المجموعات النسائية بهذا العمل وهي تعاني من نقص في التمويل والحماية من التهديد".

وتابع: "يسعى مكتبي باستمرار إلى جعل إدماج المرأة هو المعيار على مستويات متعددة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.