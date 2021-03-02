الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مواطن لبناني

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها إعادة بلاده مواطن لبناني فر من بلاده إلى إسرائيل.

وذكر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي أعاد عبر الصليب الأحمر من خلال معبر رأس الناقورة، المواطن اللبناني الذي اجتاز الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وادعى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه من خلال التحقيقات مع المواطن اللبناني أن سبب فراره هي الأحوال الاقتصادية المتردية.

وكان أدرعي قد أعلن، الأحد الماضي، بأن قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت مشتبها فيه تسلل من داخل ​لبنان​.

وجاء إعلان أدرعي عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن "استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل ​إسرائيل​ في منطقة جبل روس".

وأضاف أدرعي قائلا: "هرعت ​القوات العسكرية الإسرائيلية​ إلى المكان وألقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى ​قوات الأمن​".