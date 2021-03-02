شكرا لقرائتكم خبر عن الثنى يؤكد استعداده لتسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة- على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.