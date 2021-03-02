شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تسلمنا 12 ألف جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تسلمت 12 ألف جرعة من لقاح كورونا، تم إرسال 2000 جرعة للمحافظات الجنوبية، و200 للديوان الملكي الأردني بطلب منه وبموافقة الرئيس محمود عباس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 9800 جرعة خصصت للمحافظات الشمالية، وهي تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث يعطى كل متلقٍ جرعتان منه، موضحة أن ما نسبته 90% من مجمل اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المركزة والمشافي الحكومية والخاصة، والعاملين في مراكز علاج كورونا والعاملين في أقسام الطوارئ وكذلك العاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه تم إعطاء اللقاح لأعضاء المنتخب الوطني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، ووزراء الحكومة و رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر بالرئيس ورئيس الوزراء، مؤكدة أنه تم تزويد سفارات بعض الدول لتطعيم كوادرها، ونحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.

وأشار وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه تم تطعيم العاملين في لجنة الانتخابات المركزية، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما، مؤكدة أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.