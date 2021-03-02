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الصحة التونسية: اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن "نظام المراقبة في البلاد لم يكشف حتي الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا أو البرازيل في تونس".. مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في تونس.
ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبلها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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