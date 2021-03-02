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البرلمان العربي يؤكد دعم الحكومة اليمنية للتصدي لانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اليوم مع رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان العربي ومجلس النواب اليمني.
وأوضح بيان صادر عن مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أن “العسومي” أكد خلال اللقاء تضامن البرلمان مع كلٍّ من مجلس النواب الشرعي في اليمن، والحكومة الشرعية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مشددًا على حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يحقق أمن واستقرار الشعب اليمني ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه.
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب اليمني نوّه بدور البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني بين الدول العربية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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