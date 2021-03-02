العراق يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 4 آلاف عام

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "دجلة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مدير عام متحف الناصرية العراقي، عامر عبد الرزاق، قد أعلن الانتهاء من نصب الإنارة في "زقورة أور" الأثرية للمرة الأولى في التاريخ، منذ تأسيسها قبل 4000 سنة.

وقال عبد الرزاق:

إن الجهود الحكومية دفعت بإنارة زقورة أور الأثرية للمرة الأولى في التاريخ منذ تأسيسها قبل 4000 سنة، وتلك الأعمال والصيانة تأتي ضمن استعدادات الحكومة لاستقبال بابا الفاتيكانفي الناصرية.

وأعلنت مفتشية آثار ذي قار عن إيقاف الرحلات السياحية لمدينة أور الأثرية بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، المقررة الجمعة المقبل.

وظهرت "الزقورة" بمحافظة ذي قار بشكل جديد بعد إنارتها استعدادا لزيارة البابا فرنسيس للعراق يوم الجمعة المقبل، وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري.