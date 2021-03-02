بعد كشف معلومات خطيرة... تفاصيل زيارة رئيس الأركان السعودي للعراق

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان للوزارة العراقية أن الوزير جمعة بحث مع رئيس الوفد التعاون بين البلدين بمختلف المجالات.

ووصل رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الدفاع العراقية في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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واستقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله نظيره السعودي في مقر وزارة الدفاع، بحضور كبار ضباط وزارة الدفاع، حيث جرى اجتماع موسع بحثوا خلاله آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال العسكري.

البيان أضاف أن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية أشاد بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة".

بعدها استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في مكتبه بمقر الوزارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلت قبل أيام قليلة عن مسؤولين لم تسمهم أن طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي في الرياض، في شهر يناير الماضي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز في إحدى المجموعات المسلحة في العراق، قوله إن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 يناير" على حد قوله.

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وكشف المسؤول للوكالة، أن "أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك"، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن "تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 يناير، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

كما أشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية، بحسب الوكالة.