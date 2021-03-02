أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده

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القدس:

استقبل الرئيس الإسرائيلي الإثنين رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة العبرية بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وقدم السفير الإماراتي محمد آل خاجة الذي وصل إسرائيل في وقت سابق الإثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل أقيم في القدس.

والإمارات ثالث دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر في 1979 والأردن في 1994، ولحقها كل من البحرين والمغرب والسودان.

ورأى الفلسطينيون أن هذا الإعلان خرق للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لإحلال السلام مع إسرائيل.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس في بيان صحافي ان الخطوة "تعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال".

واوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في البيان ان "مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائما على إنكار حقوق شعبنا، ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة".

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا "أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس".

وأضاف "الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك".

وقال الرئيس الإسرائيلي "ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية (...) الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب".

من جهته، أكد محمد آل خاجة على أن "الاتفاق التاريخي للسلام (...) يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا (...) وسيخلق مسارا أفضل".

وأضاف "بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك".

وقال "سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الاقليمي".

وكان آل خاجة التقى في وقت سابق الإثنين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في مكتبه في القدس.

وتمنى أشكينازي للسفير الإماراتي "النجاح في مهمته التاريخية".

وأكد آل خاجة على أنه "فخور ويشرفني أن أكون أول سفير إماراتي لدولة إسرائيل (...) مهمتي هنا هي تعزيز وتطوير هذه العلاقة".

وكانت إسرائيل افتتحت سفارتها في الإمارات في كانون الثاني/يناير برئاسة الدبلوماسي إيتان نائيه.

وسبق أيضا أن وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تعفي مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات سفر للتنقل بينهما، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يزور آل خاجة الثلاثاء النصب التذكاري للمحرقة النازية "ياد فاشيم".

ووقع السودان في كانون الثاني/يناير اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعدما كان المغرب أعلن في كانون الأول/ديسمبر عن اتفاق مماثل مقابل دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.