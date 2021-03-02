شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: السعودية ليست العقدة بحل الأزمة اليمنية وإنما إيران هى المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن المملكة العربية السعودية ليست العقدة بحل الأزمة اليمنية وإنما إيران هي المشكلة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال حواره مع قناة العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ، تضغط دبلوماسيا لحل الأزمة اليمنية والمملكة العربية السعودية متعاونة لكن الأمر مرهون بالحوثي وإيران.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى: أتمنى أن يعلم الحوثي والإيراني أن الشعب اليمني قد عانى بما فيه الكفاية، مستطردا: علينا أن نعلم أننا نتعامل مع مجموعة حاولت أن تقتل الحكومة اليمنية مجتمعة.