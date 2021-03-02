شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية لجماعة الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية فى جماعة الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدى رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد على أحسن الحمزى قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكى فى البيان" تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، إن هذين الشخصين يقودان القوات التى تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن".