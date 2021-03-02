شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تتيح الحصول على لقاح كورونا دون موعد مسبق لكافة العسكريين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية الحصول على لقاح كورونا دون موعد مسبق لكافة العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع، وذلك بزيارة أقرب مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم خلال أيام الأسبوع من 5 مساءً إلى 11:30 مساءً، والجمعة والسبت من 8 صباحاً إلى 11:30 مساءً.
الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع، دشنت في وقت سابق، 16 مركزا وعيادة للتطعيم ضد فيروس كورونا في كافة المناطق العسكرية بالمملكة.
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