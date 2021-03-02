ما حكم الجمع بين سُنَّة العشاء والوتر بتسليمة واحدة؟.. المصلح يجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم الجمع بين سنة صلاة العشاء وصلاة الوتر بتسليمة واحدة. وأكد “المصلح” خلال لقاء مع قناة “الرسالة”، أنه لا يجوز الجمع بينهما، وإنما لابد من أداء صلاة السنة مستقلة والوتر كذلك.

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