الكاظمي: نجحنا في منع انهيار العراق وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزاء التي عقدت اليوم: "إن البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا وأقدمنا على خطوة إصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء"، وفقا لما نقلته صحيفة "أي كي نيوز" العراقية.

وأضاف الكاظمي: "إن هذه الورقة ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع".

ويمر العراق بأزمة مالية دفعت مجلس النواب إلى تشريع قانون الاقتراض بعدما واجهت حكومة الكاظمي صعوبات في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يقدر عددهم بستة ملايين شخص من أصل 40 مليون عراقي.