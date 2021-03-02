وزير الخارجية المصري: هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، أن هذه الرؤية ترتكز على التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكانت الوزيرة السودانية قد أعلنت خلال المؤتمر، أن بلادها لن تنتظر عودة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، مؤكدة أن السد قد يكون مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة، "لكننا نسعى لمنع ذلك".

وحول الخلاف بين إثيوبيا والسودان على الحدود، قالت وزيرة الخارجية السودانية: "مسألة الحدود مع إثيوبيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية ومنفتحون لجعل هذه المنطقة منطقة تعاون".