"أنصار الله": لا توجد أي خطة جادة للسلام في اليمن ولم يقبلوا ما قدمنا من مبادرات

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "كل ما تلاحظونه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، أما أن هناك تقديم أي خطة سلام، فلا يوجد أي شيء، لم نجد أي خطة سلام على الإطلاق حتى الآن، لم يتقبلوا ما قدمناه من مبادرات سلام بالشكل الواضح والمعلن ولم يستطيعوا أن يقدموا خططا حقيقية للسلام بما تكفل لشعبنا أمنه واستقراره وإيقاف العدوان والحصار عليه".

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وكانت الجماعة دعت السعودية إلى التعاطي بمصداقية مع مبادرة السلام، التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، مشيرة إلى أنها المدخل لعملية سياسية شاملة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "ما زلنا نأمل أن تدرك السعودية أن استمرار العدوان والحصار على اليمن لن تمثل أي حالة استقرار بين البلدين الجارين ولا في المنطقة وإنما تمثل حالة عكسية".

وأضاف: "نؤكد أن مبادرة الرئيس مهدي المشاط ما زالت سارية، والتعاطي معها بمصداقية هو السبيل الصحيح للدخول في عملية سياسية شاملة".

وكانت جماعة "أنصار الله" أطلقت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تتضمن إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.