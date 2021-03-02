"خارجية الوفاق" الليبية تكشف لـ"سبوتنيك" سر وصول "رحلة استئنائية" إلى القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الليبية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، بعد وقت قصير من الإعلان على موافقة السلطات المصرية على هبوط طائرة ليبية بمطار القاهرة.

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وقال القبلاوي إن الرحلة التي هبطت بمطار القاهرة "استثنائية"، حيث منحت مصر الموافقة لطائرة الخطوط الليبية على الهبوط في مطار القاهرة، حيث تحمل الطائرة على متنها وزير الخارجية الليبي محمد سيالة والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية.

وعبر القبلاوي عن أمله في أن تتخذ السلطات المصرية قرارا بشأن فتح المجال أمام الطائرات الليبية، خاصة أن ذلك سيسهم في رفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار إلى أن الإجراء هو امتداد لزيارة الوفد المصري إلى طرابلس الشهر الماضي، وأن المزيد من الترتيبات يأمل اتخذاها الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلات الليبية تصل منذ سنوات إلى مطار الإسكندرية فقط، وتعد الرحلة التي هبطت بمطار القاهرة هي الأولى منذ سنوات.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، تحسنا ملحوظا.

والشهر الماضي، بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة مع وفد دبلوماسي مصري، ترتيبات إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس، بعد سنوات من إغلاقها.