"خارجية الوفاق" تعلن موافقة مصر على هبوط طائرة الخطوط الليبية في القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدات للمتحدث باسم الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي بحسابه على "تويتر".

وقال القبلاوي: "بعد موافقة السلطات المصرية من المقرر أن تهبط طائرة الخطوط الليبية في مطار القاهرة".

وأكد أن وزارته تأمل في "أنتكون هذه الرحلة دافعا حقيقيا لاتخاذ مصر إجراءات دائمة لفتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية وعودة الملاحة مع مطار القاهرة مباشرة حتى يتسنى لنا رفع المعاناة عن المواطنين".

وأضاف القبلاوي أن "قرار مصر فتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية للهبوط في مطار القاهرة سيكون له الأثر الإيجابي في العلاقة بين البلدين وهو ما تأمل وزارة الخارجية اتخاذه في أقرب وقت من قبل السلطات المصرية".

كما شدد على أن وزارته تأمل في استمرار التعاون "البناء والإيجابي" مع مصر "من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل إلى طبيعتها وأن يكون الدور المصري إيجابيا في دعم الاستقرار والحل السياسي في ليبيا".

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، تحسنا كبيرا.

والشهر الماضي، بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة مع وفد دبلوماسي مصري، ترتيبات إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس، بعد سنوات من إغلاقها.