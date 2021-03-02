شكرا لقرائتكم خبر عن موقع لبنانى: ميشال عون أكد أنه لن يسلم الدولة لمن خربوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أورد موقع لبنان 24 تقريرا تناول تصريحات على لسان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون قال فيها أنه صار يشكك فى نية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري - بالتحالف مع الرئيس نبيه برى والنائب السابق وليد حنبلاط وآخرين - تأليف حكومة متوازنة، ونقل عن عون قوله إن هذا التحالف يشمل أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإن الهدف من الضغوط تأليف حكومة تكون قادرة على السيطرة على الأمور وتمنع التحقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان، وتعطيل إمكان استعادة الحوار السياسى بين القوى اللبنانية المختلفة.

وبحسب الموقع اللبنانى يرى عون أن الحريري يرفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية. و«أنا غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعنى أننى سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة. أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسى المسؤول عن خراب البلاد».

ووف الموقع فإن عون أصبح مقتنعاً بنية الفريق الذي يقف ضده الإمساك من جديد بالبلاد، وأن يحاول أفراده، بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان، فرض إرادتهم على الجميع، والإبقاء على سلطتهم على مرافق الدولة، وحتى الإشراف من قبلهم على صرف أى مساعدات دولية للبنان، وأن هذا هو الهدف الحقيقي من إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب.