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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل فلسطينيين فى الضفة الغربية.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل فلسطينيين فى الضفة الغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل وغرف زراعية شرق مدينة "يطا" الواقعة فى الضفة الغربية.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا تظهر أهالى المنازل الهدمة، أمام آليات الاحتلال الإسرائيلى يشاهدون منازلهم التى يهدمها الاحتلال، بحماية عشرات من الجنود.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود فى جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أنه تم هدم ثلاثة منازل فى تجمع خلة الضبع.

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

 

هدم المنازل
هدم المنازل

 

السيدة ترفع يدها إلى السماء
السيدة ترفع يدها إلى السماء

 

امرأة تبكي على هدم منزلها
امرأة تبكي على هدم منزلها

 

امرأة تشاهد منزلها
امرأة تشاهد منزلها
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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