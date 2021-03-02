شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 4960 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4690 إصابة جديدة وشفاء 3517 حالة و30 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وتسلم العراق الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لمرض كوفيد-19 وتشمل 50 ألف جرعة كمنحة من الصين في حين تواجه البلاد صعوبات في التعامل مع زيادة جديدة في حالات الإصابة.