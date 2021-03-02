شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين يغلقون بعض شوارع العاصمة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق آلاف المتظاهرين بعض شوارع العاصمة الجزائرية، فى تأكيد لعودة احتجاجات الشوارع التى توقفت نحو عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب شبكة سكاي نيوز.

كانت الاحتجاجات الأسبوعية من فبراير 2019 دفعت لتنحية الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة فى أكبر هزة للنظام السياسى فى الجزائر على مدى عقود.

ولم تتوقف الاحتجاجات إلا بعد فرض إجراءات العزل العام لمنع تفشى مرض كوفيد-19 فى مارس من العام الماضي، وردد المتظاهرون اليوم الجمعة هتافات "سلمية..سلمية" و"مطالبنا شرعية"، أثناء مسيرة بوسط المدينة فى ظل وجود كبير للشرطة.