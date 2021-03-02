شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعلن اللجوء للقضاء ضد جهات تستخدم شعار الجامعة دون وجه حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الدول العربية، أنها سوف تلجأ للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جهات تستخدم شعار واسم الجامعة لا تمت لها بصلة.

وأوضحت الجامعة العربية عبر موقعها الإلكترونى، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاحظت تكرار التجاوزات القانونية المتعلقة باستخدام شعار واسم جامعة الدول العربية من قبل جهات لا تمت لها بصلة، وذلك رغم تكرار التحذيرات السابقة في هذا الصدد، وهو ما يترتب عليه الإساءة إلى صورة جامعة الدول العربية، وضرر كبير يلحق بالأفراد الذين يتعاملون مع هذه الجهات دون معرفة بحقيقتها ومدى مصداقيتها، وهو ما يتطلب إنهاء الوضع غير القانوني الذي يشمل أكثر من 20 جهة ومؤسسة وفقا لما تم حصره حتى الآن.

وأكدت الجامعة العربية أنها سوف تقوم باللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المخالفة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر، وكذلك النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها وأختامها. وذلك لوضع حد لمحاولات النصب من قبل بعض الجهات التي لا تمت للأمانة العامة بصلة وتدعي إصدار شهادات أو جوائز بالتعاون مع الجامعة أو بالنيابة عنها.

وتحذر الأمانة العامة في هذا الصدد، أية جهة من استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية في مراسلاتها ومواقعها الإلكترونية، أو أعمال الدعاية الخاصة بها، أو استخدام علم جامعة الدول العربية في مقراتها، دون الحصول على إذن كتابي من الأمانة العامة.

كما تحذر الأمانة العامة أية جهة من إصدار شهادات دراسية أو فخرية أو توزيع جوائز تحمل اسم أو شعار جامعة الدول العربية، أو تدعي أنها صادرة عن أو بالتعاون مع الأمانة العامة دون وجود بروتوكول تعاون رسمي موثق بين الجانبين.

وتحذر الأمانة العامة كذلك، من التعامل مع أية جهات تدعي جمع تبرعات أو مبالغ مالية بالنيابة عنها لأي غرض، وتؤكد الأمانة العامة أنها لا تجمع التبرعات ولا تنيب أية جهات أخرى عنها في هذا الأمر.

وتؤكد الأمانة العامة، أن الجهات التي تتعاون مع الجامعة العربية هي فقط تلك التي يتم ذكرها نصا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة، وتنوه الأمانة العامة في هذا الصدد بعدم اختصاصها في تأسيس منظمات واتحادات ومؤسسات المجتمع المدني أو اعتمادها.

وتهيب الأمانة العامة بالسادة المواطنين عدم التعامل مع أية جهات تدعي تبعيتها للجامعة العربية أو تصدر جوائز وشهادات باسمها، كما تهيب بهم ضرورة الإبلاغ عن أية جهات تدعي تبعيتها للأمانة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشرت الجامعة العربية قائمة بأسماء الاتحادات والمؤسسات التي تستخدم بالمخالفة اسم الجامعة العربية وشعارها فى مطبوعاتها ومعاملاتها.

1 .أكاديمية القادة العرب

2 .منظمة الشعوب والبرلمانيات العربية

3 .الهيئة الدولية للتحكيم

4 .جامعة الشعوب العربية

5 .المنظمة العربية لتنمية الموارد البشرية

6 .المجلس العربي الإقليمى للتنمية البشرية

7 .الجامعة العربية للشباب العربي والدولي

8 .الاتحاد العربي للقوى البشرية

9 .القاهرة الإقليمى للتدريب والتحكيم

10 .المجلس الأعلى للاتصاد العربي الإفريقى

11 .المنظمة العربية الدولية لفض المنازعات

12 .الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعى

13 .الاتحاد العربي للتدريب التربوي

14 .المركز العربي للثقافة والإعلام

15 .الاتحاد العربي للتطوير والتنمية