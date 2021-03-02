شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن «لقاح كورونا».. كيفية التسجيل والفئات ذات الأولوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توصي وزارة الصحة الجميع بالمملكة لأخذ لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروس، معتبرة أن التطعيم باللقاح السبيل الأمثل لانتهاء جائحة فيروس كورونا في المملكة.

اللقاحات المعتمدة

وأكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، مشددة على ضرورة الحصول على لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ – ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا – أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ – ١٢ أسبوع.

الفئات المستهدفة

حددت “الصحة” الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ حيث وضعت الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومن لديهم نقص في المناعة مثل: من أجريت لهم زراعة أعضاء، أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزت أعمارهم ٥٠ سنة، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم تراوح ما بين ٣٠-٤٠. أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

الفئات المستثناة من اللقاح

وأفادت أنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، حيث يتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.

ولفتت إلى أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية ليست موانع للتطعيم.

كيفية التسجيل لحجز موعد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح

وللتسجيل لحجز موعد للحصول على لقاح كورونا فإنه يجب اتباع 5 خطوات وهي:

تحميل تطبيق صحتي (هنا)

اضغط على لقاح كوفيد 19 لتعبئة نموذج الطلب

تحديد المستفيد

إدخال البيانات المطلوبة

اكتمال الطلب

تطعيم كبار السن

ودعت وزارة الصحة ذوي كبار السن، للمساهمة في حمايتهم من تداعيات الفيروس عبر حجز موعد لهم في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

التطعيم داخل السيارة

كما أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إتاحة الحصول المواعيد لتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، حسب الفئات المستهدفة، وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودشنت وزارة الصحة مؤخراً، خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها.

احذروا الشائعات

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة للمعلومات المغلوطة المتداولة التي تتعلق بلقاح كورونا، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.