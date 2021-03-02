شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُخصّص الثاني من مارس يوماً لـ«شهيد الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام ليكون يوم “شهيد الصحة”، وذلك استشعارًا لأهمية الدور الذي قام به شهداء الصحة وتخليداً لذكراهم، حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
وتأتي هذه البادرة الإنسانية عرفاناً وتكريماً ووفاءً من الصحة لشهدائها نظير ما قدموه، حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الشهداء.
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