استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "بغداد اليوم" الخاصة عن مصدر أمني لم تسمه أن الحادث وقع في محافظة بابل.

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وأوضح المصدر أن "رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، استُهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع، قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل".

ولم يسفر انفجار العبوة الناسفة عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب المصدر.

وبين الحين والآخر، تتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات إلى هجمات بعبوات ناسفة، كما تزايدت خلال الآونة الأخيرة عمليات القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية في البلاد.

وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، البالغ عددهم 2500 جندي من أصل 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي التي تنتشر في العراق ضمن الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).