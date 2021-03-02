الانتقالي الجنوبي يحذر من سقوط مأرب في يد "أنصار الله" ويدعو بايدن لإنهاء الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Ali Salem

وأضاف الزبيدي، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "الاستفتاء سيظهر تأييد 90% لاستقلال جنوب اليمن، وينبغي أن يتم حصراً داخل الجنوب"، مشيراً إلى أنه في استفتاء البريكست لم يحصل ناخبو الاتحاد الأوروبي على فرصة للتصويت.

ودعا، "مبعوث بايدن لشؤون اليمن، تيم ليرنكينغ، إلى إجراء محادثات مع المجلس الانتقالي"، قائلاً: "لن تحل القضايا في البلاد إذا تم تجاهل صوت الجنوب، نحن بحاجة إلى استفتاء، أو آلية أخرى، لكي يعبر شعب الجنوب عن آرائه".

وقال الزبيدي إن بعض الأفراد يسعون إلى تخريب الاتفاق، وحذر من أن الهجوم الحالي للحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط من المرجح أن يسبب كارثة للاجئين، لكنه قد يغير المشهد السياسي أيضاً من خلال حرمان حكومة عبد ربه من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية في شمال اليمن.

وأضاف: "من شأن سقوط مأرب أن تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على المستوى الإنساني، ولكنه قد يسرع عملية المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب، ويؤدي إلى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم الجنوب، ويسيطر الحوثيون على معظم الشمال، وفي هذه الحالة سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة".