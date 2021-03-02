رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Petros Karadjias
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أن القاهرة تسعى "لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية".
وأضاف رئيس الأركان المصري أن "السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين"، مبديا استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة" واصفا مستوى التعاون العسكري مع السودان "بغير المسبوق".
وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، قال في بيان أمس الاثنين، إن "وفد عسكري مصري رفيع المستوى توجه إلى السودان أمس العقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري"، موضحا أإن سيشارك في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية.