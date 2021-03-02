مصر تدين استهدف "أنصار الله" لقرية سعودية بمقذوف عسكري

دبي - محمود عبدالرازق - وأدان بيان للخارجية المصرية، استهداف "أنصار الله" لقرية حدودية بمنطقة جازان بالسعودية بمقذوف عسكري.

وأسفر الحادث عن إصابة مدنيين من السعودية واليمن، كما تضررت منازل ومركبات أخرى.

وأشار بيان الخارجية إلى أن مصر تؤكد دعمها المستمر للسعودية "حكومة وشعبا".

وعبر البيان المصري عن التضامن الكامل مع أي إجراء سعودي "لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها".

أكد الدفاع المدني السعودي، أمس إصابة خمسة مدنيين جراء مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" من داخل الأراضي اليمنية على قرية في جازان.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية".