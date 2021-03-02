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وزير الصحة: تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للمشاركين في موسم الحج

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح «كوفيد ١٩» واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم -وفقًا لـ «عكاظ»: عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام ١٤٤٢ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة. عليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد ١٩ للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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