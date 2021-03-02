شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتفاعل مع استفسار مواطن بشأن تأخر حجز موعد لتلقي لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت وزارة الصحة، مع استفسار أحد الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المستجد” كوفيد 19″، بشأن تأخر حجز موعد للحصول على اللقاح.
وردت الوزارة في تغريدة في حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على أحد المتابعين، بأنه يتم العمل حالياً على التوسع في مراكز اللقاحات في جميع المناطق ورفع الطاقة الاستيعابية للمواعيد.
وأضافت الوزارة أنه يمكن الدخول لتطبيق “صحتي” خلال الأيام القادمة للحجز من المواعيد المتاحة.
ودعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحة اللازمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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