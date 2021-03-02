إعلام: القضاء يستدعي مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت شبكة "إم تي في" اللبنانية إلى أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، فادي صوان، قرر إصدار أمر استدعاء للمسؤول الأمني اللبناني، بناء على طلب مقدم من قاض مستقيل.

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ونقلت الشبكة اللبنانية عن مصادر قولها إن عثمان لم يتم إبلاغه بأمر استدعاء حتى الآن، الذي تم إرساله لوزارة الداخلية والبلديات.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية العميد محمد فهمي، لن يوافق على استدعائه، لاعتباره ذلك الأمر "كيديا"، حيث لا يضم الأمر أي مبررات للاستدعاء.

وكانت مواجهات عديدة قد اندلعت بين قوى الأمن وناشطين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية بالعاصمة بيروت، احتجاجا على أحداث المحاكمة الجارية بحق الموقوفين في أحداث طرابلس والبقاع.