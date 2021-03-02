تقارير صحفية تكشف موعد إعلان الحكومة الكويتية والوزراء المعتذرين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الأنباء" إن الحكومة الجديدة ستعلن رسميا وستؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد غدا الأربعاء.

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وأضافت أن حكومة صباح الخالد شهدت تغييرات بعد قبول اعتذار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إلى جانب خروج 3 إلى 4 وزراء.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة وزيرة الأشغال العامة رنا الفارس في الاعتذار "وإن كان لم يبت في ذلك حتى مساء أمس الاثنين".

ولفتت الصحيفة إلى أن تغييرات في هيكلة الحكومة، بما في ذلك فصل "الكهرباء" عن وزارة النفط.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "القبس" أن التشكيل سيضم النائب السابق عبدالله الرومي المرشح لتولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وتعزيز النزاهة، وهي الحقيبة التي ستندرج تحت مسؤوليته فيها الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ووحدة التحريات المالية.

وأكدت الصحيفة أنه إلى جانب اعتذار أنس الصالح عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، اعتذر آخرون بينهم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد الله معرفي.

وأصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، في 24 يناير/كانون الثاني، قرارا أميريا بإعادة تعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان صباح الخالد قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.