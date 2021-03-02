مجلس النواب الليبى: لا تأجيل فى جلسة منح الثقة بالبرلمان

القاهرة - سامية سيد - قالت نائب مقرر مجلس النواب الليبى صباح جمعة الحاج اليوم الثلاثاء، إنه لا نية لتأجيل جلسة المجلس التي ستعقد الاثنين المقبل، بمدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة.

وأوضحت -في تصريحات خاصة لبوابة الوسط الليبية- أنه "من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة"، مشيرة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع الماضي إلا أن بعض التدابير الأمنية حالات دون ذلك.

