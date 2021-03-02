شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم مليشيا الحوثي على المدنيين بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي نفذته المليشيات الحوثية مستهدفة المدنيين بجازان.

ودعت السفارة الأمريكية المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين، كما دعت السفارة، الحوثيين للانخراط في العملية الدبلوماسية، وفقاً للإخبارية .

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قد أوضح أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال الغامدي إن بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.