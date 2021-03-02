شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة أركان الجيش السعودى يصل إلى العراق فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس هيئة الأركان في جيش المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة رسمية.

ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" العراقية في نبأ عاجل لها .

يذكر أن الجيش السعودي، تصدر جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تصنيف «غلوبال فاير باور» السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم، يليه الجيش الإماراتي، ويأتي الجيش الكويتي ثالثا، ثم سلطنة عمان، ثم قطر خامسا، وأخيرا البحرين.

وبحسب التصنيف-الذى نقلته صحيفة مكة السعودية- فإن المملكة العربية السعودية حافظت على ترتيبها الـ17 عالميا، من جهة القوة العسكرية لعام 2021، واحتلت المرتبة الثانية عربيا، والرابعة في الشرق الأوسط. فيما حافظ الجيش الأمريكي على صدارته لأقوى جيوش العالم، يليه الجيش الروسي، ثم الصين والهند واليابان، جاءت دولة بوتان في ذيل القائمة.

ويعتمد تصنيف «غلوبال فاير باور» على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.