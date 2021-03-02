شكرا لقرائتكم خبر عن جيروزاليم بوست: إصابة 5 ضباط من شرطة الاحتلال أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن خمسة ضباط من شرطة حرس الحدود أصيبوا بجروح طفيفة خلال اضطرابات اندلعت أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة في حي العيسوية في القدس الشرقية الليلة الماضية.